Show - 01/3/26 - 01:39 PM

Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

Colón murió a los 75 años en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, por presuntos problemas respiratorios.

 

Por: Redacción / Web -

Familiares  del cantante Willie Colón informaron esta tarde los detalles de las honras fúnebres relacionadas a la despedida y honrar el legado del famoso “Malo del Bronx”.

A través de la cuenta de Facebook del trombonista, se detalló que la familia realizará un velatorio privado el sábado, 7 de marzo, con familiares y amigos cercanos, y un velorio abierto al público el domingo, 8 de marzo, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el McMahon, Lyon and Hartnett Funeral Home, en Nueva York.

Además, también se llevará a cabo una misa exequial el próximo lunes, 9 de marzo, en la Catedral de San Patricio en Nueva York, a partir de las 9:30 de la mañana. Sin embargo, el sepelio será un evento privado.

Allegados pidieron al público que, en lugar de llevar flores, apoyen el Programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia. “Las contribuciones realizadas en su nombre ayudarán a avanzar en la investigación y el ciudado para otras personas que viven con esta difícil enfermedad”, expresó la familia.

Colón murió a los 75 años en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, por presuntos problemas respiratorios.

Te puede interesar

Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

 Marzo 01, 2026
Carlos Vives: "EEUU debería estar orgulloso de que nosotros seamos los vecinos"

Carlos Vives: "EEUU debería estar orgulloso de que nosotros seamos los vecinos"

 Marzo 01, 2026
Kathy Carfashion recibe reconocimiento por su apoyar a emprendedores en Colón

Kathy Carfashion recibe reconocimiento por su apoyar a emprendedores en Colón

 Febrero 27, 2026
Acusan al influencer Jean Paul y él se defiende de lío por apartamento

Acusan al influencer Jean Paul y él se defiende de lío por apartamento

 Febrero 27, 2026
El 'Man del Yappy' entra a la Mansión del Chiri a repartir buco 'chen chen'

El 'Man del Yappy' entra a la Mansión del Chiri a repartir buco 'chen chen'

Febrero 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto