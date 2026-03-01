Sepelio de Willie Colón será privado, pero dejarán que fans lo despidan

Familiares del cantante Willie Colón informaron esta tarde los detalles de las honras fúnebres relacionadas a la despedida y honrar el legado del famoso “Malo del Bronx”.

A través de la cuenta de Facebook del trombonista, se detalló que la familia realizará un velatorio privado el sábado, 7 de marzo, con familiares y amigos cercanos, y un velorio abierto al público el domingo, 8 de marzo, de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el McMahon, Lyon and Hartnett Funeral Home, en Nueva York.

Además, también se llevará a cabo una misa exequial el próximo lunes, 9 de marzo, en la Catedral de San Patricio en Nueva York, a partir de las 9:30 de la mañana. Sin embargo, el sepelio será un evento privado.

Allegados pidieron al público que, en lugar de llevar flores, apoyen el Programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia. “Las contribuciones realizadas en su nombre ayudarán a avanzar en la investigación y el ciudado para otras personas que viven con esta difícil enfermedad”, expresó la familia.

Colón murió a los 75 años en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, por presuntos problemas respiratorios.