Acusan al influencer Jean Paul y él se defiende de lío por apartamento

El influencer panameño Jean Paul (conocido por sus videos de comedia y su situación judicial previa), quedó metido en un "lío de un apartamento", por un presunto desahucio por falta de pago.

En redes difundió un video, en el que una señora, que alega ser la dueña de un apartamento, le alquiló la vivienda al influencer y de eso, él tendría una deuda acumulada de varios meses, además, que no se lo quiere devolver

El tema escaló porque algunos usuarios cuestionaron que, mientras muestra un estilo de vida de "lujos" o viajes en redes, no estuviera al día con sus compromisos básicos de vivienda.

Jean Paul reaccionó a través de sus historias de Instagram y videos cortos para "aclarar" la situación:

Aseguró que no lo han echado de ningún lugar y que sigue viviendo en su propiedad.

Afirmó que todo es un invento de personas que quieren dañarle la imagen y que el video que circula está sacado de contexto o es viejo.

Insinuó que tiene sus cuentas en orden y que, si tuviera problemas, no estaría publicando su día a día como lo hace.