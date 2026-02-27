Kathy Carfashion recibe reconocimiento por su apoyar a emprendedores en Colón

La polémica influencer y creadora de contenido Kathy CarFashion fue reconocida en el evento "Sabores de Colón" en el Centro de Arte y Cultura de Colón por su trayectoria y orgullo colonense.

El Consejo Municipal de Colón detalló que ella ha aportado mucho al ayudar a los jóvenes en el centro cultural de la provincia, además, le da la mano a todos ellos que también quieren sumar con sus emprendimientos.

En su discurso, Kathy enfatizó su resiliencia, afirmando que su éxito se basa en el trabajo constante, la fe y la generación de impacto real, defendiendo su labor ante las críticas.

Además de apoyar en Colón, desde hace un tiempo también lo hace en la ciudad capital.

Aunque ha sido cuestionada por su forma de ser, su faceta de trabajo es muy distinta y le va bastante bien. Detalla que ha dado cursos de tres meses para emprender y ya ha visto a sus alumnos prosperar.