El 'Man del Yappy' entra a la Mansión del Chiri a repartir buco 'chen chen'

¡Se prendió el rancho! El polémico "Man del Yappy" es oficialmente el nuevo integrante de "La Mansión del Chiri", el reality show que promete romper las redes sociales.

Este personaje se une al encierro organizado por el influencer The Chris Phillips (conocido como "El Chiri").

Compartirá techo con otros personajes locales como "La Dikisima", quien también entró tras mucha insistencia.

La entrada del "Man del Yappy" ha generado un "trepa que sube" en redes, ya que muchos esperan ver si realmente es tan "refinado" como dice en sus entrevistas de TikTok.