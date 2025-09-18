Show - 18/9/25 - 10:22 AM

Eliza le responde a Abraham y lo llama manipulador

Cientos de personas han comentado sobre esta tema, varios a favor de él y otros apoyando a Eliza.

 

Por: Redacción / Web -

El tira y jala entre el instagramer Abraham Pino y su expareja Eliza Ibeth, por la complicada situación de no poder ver a su hija desde hace ocho meses sigue.

Pino explicó que, aunque ya hubo un proceso donde la jueza archivó las denuncias sin pruebas, cada vez que está por recuperar las visitas la madre inventa nuevas acusaciones para detenerlo. 

Además, contó que a pesar de que las visitas supervisadas han salido bien y se ha demostrado el cariño de su hija hacia él, el proceso vuelve a empezar desde cero, con nuevas audiencias y supervisiones. Él no entiende cómo la justicia permite que esta situación se repita.

Obviamente, su expareja Eliza Ibeth publicó un video en sus historias con la frase: “Qué curioso… la única persona que me llamó mala madre fue quien me hizo madre. Y de repente me volví ‘mala’ justo cuando ya no pudo manipularme ni controlarme”.

Ella no puso el nombre de nadie, pero por las razones actuales se sabe que es para Abraham.

