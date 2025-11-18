Show - 18/11/25 - 09:49 AM

Elizabeth Grimaldo responde a críticas tras casarse con macho nuevo

La actriz y cantante Elizabeth Grimaldo se defendió de las críticas de cientos de personas, esto tras revelar que se casará, a meses de haberse separado de su pareja anterior. 

Más que todo la gente se ha centrado en que no ha pasado de los 30 años y va por su segundo matrimonio sin ponerse a pensar un poco y analizar lo que hace con su vida. 

Según ella, todos tienen tiempos distintos y en su caso ha sido todo lo contrario.

Grimaldo mostró una foto mostrando el anillo de compromiso y un pequeño texto describiendo cómo fue la pedida de mano tiempo atrás.

