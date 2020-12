Elliot Page, la estrella de ‘X-men’, anuncia que es una persona transgénero

La reconocida estrella de Hollywood, nominada al Oscar por películas como “Juno” y “X-Men: Days of Future Past”, le confesó a sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida", escribió en Instagram el actor, antes conocido públicamente como Ellen Page.

"Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo", recalcó.

Page dijo que sus pronombres son “él” y “ellos”.

En su nota, Page dijo que han sido “inspirado” por la comunidad trans y les agradeció por mostrar “trabajar incesantemente para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”.

"También pido paciencia", escribió Page. "Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y de violencia".

Tras la publicación de la carta de Page, GLAAD prestó su apoyo a Page, de 33 años.

"A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor"concluyó Page.