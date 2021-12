Elliot Page presume su transición de mujer a hombre en redes sociales

La reconocida actriz Elliot Page, que el pasado mes de mayo enseñó la primera foto de su torso desde que se declarara transgénero y tomara la decisión de extirparse los pechos, ha vuelto a asomarse a las redes sociales para presumir del éxito en su transición de mujer (Ellen Page era su nombre cuando alcanzó la cima cinematográfica con su papel en 'Juno) a hombre.

Hay que recordar que tras anunciar públicamente su deseo de cambiar de sexo allá por finales de 2020, Elliot Page no ha parado de visibilizar y normalizar su causa. De ahí que haya dejado constancia de cada paso que iba dando.

Aunque en la anterior foto ya había quedado claro que su operación había resultado un éxito y que su cuerpo lucía como siempre había deseado, ahora lo ha vuelto a poner de manifiesto, aunque de una manera mucho más sutil.

"Oh, qué bien que mi nuevo teléfono funciona", escribiría el actor canadiense en su cuenta de Instagram junto a la foto en la que se podía ver su torso al descubierto.

Elliot, antes conocida como Ellen, es conocida por sus apariciones en la saga de X-Men (en el rol de Kitty Pryde en 2006 y 2014), An American Crime (2007), Whip It (2009), Super (2010) e Inception (2010). En televisión ha protagonizado la serie de Netflix The Umbrella Academy, en el rol de Vanya Hargreeves.