Emiten orden de arresto contra copropietaria del Miss Universo por fraude

Por: Redacción / Web -

¡Otro lío! El Tribunal Municipal del Sur de Bangkok en Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, empresaria transgénero tailandesa y ex CEO de la Organización Miss Universo.

Según medios de ese país, la orden se produce en el marco de un caso de presunto fraude donde Jakkaphong, junto a su empresa JKN Global Group Public Company Limited, está acusada de engañar a un inversor para la compra de pagarés por un valor de casi un millón de euros.

La orden de arresto se emitió después de que Jakkaphong no se presentara a una audiencia judicial programada, lo que el tribunal interpretó como un intento de evadir el proceso legal.

El Tribunal Municipal del Sur de Bangkok celebró una audiencia sobre la denuncia de fraude presentada por el Dr. Raweewat Maschamadol contra JKN Global Group y su CEO, Jakkaphong.

Por su parte, el demandante alega que entre julio y agosto de 2023, los acusados lo engañaron al invitarlo a invertir en pagarés de JKN a pesar de que la compañía ya tenía conocimiento de sus dificultades financieras y su incapacidad para pagar la inversión a tiempo.

En ese momento el tribunal aceptó el caso para juicio y, aunque se le había concedido la libertad temporal a Jakkaphong, su ausencia en la fecha de la sentencia fue considerada una burla al proceso.

El fiador de la fianza tampoco pudo entregar a Jakkaphong, por lo que el tribunal le impuso una multa a pagar en un plazo de 15 días.

Esta emisión de la orden de arresto se produce en medio de informes no verificados que sugieren que Anne Jakkaphong ha huido de Tailandia con destino a México.

Toda esta especulación ha agitado el mercado de valores tailandés, ya que se rumorea que Jakkaphong habría convertido alrededor de 186 millones en criptomoneda, dejando atrás una deuda pendiente en pagarés de aproximadamente  93 millones.

Para rematar, su lío sale en torno al escándalo del Miss Universo, que involucra a Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, Fátima Bosch, actual reina universal, y la denuncia de varias misses sobre presuntos malos tratos, así como escogencia de finalistas de maneras raras.

Portada Diario Crítica

