Encontró quien le ayude a vivir desinflamada de tanta carga

Kathy Phillips reveló que desde hace 10 años ha luchado con un enemigo silencioso y al cual no logra ganarle, el estrés.

Tras realizarse algunos estudios médicos, explicó que el estrés, la falta de descanso, el comer a deshoras, el cortisol, los corticoides (por procedimientos médicos recientes) han hecho en su organismo una degeneración.

“Hoy lloré desde el alma… y realmente me siento aliviada porque al fin encontré un aliado que me entiende, me está estudiando fisiológicamente y me ayudará a sentirme mejor en todos los aspectos y a vivir desinflamada de TANTA CARGA! Y me va a ayudar a vivir plenamente para mi, por mi y por mi familia”, aseguró la presentadora.

Afirmó que en muchas ocasiones ha querido guindar los guantes, hasta dejó su carrera musical; se esforzaba por quedar bien con todo el mundo, menos con ella misma.

“Dejé a un lado mi carrera musical porque me robaron mis sueños, me esforcé por años y de nada valió, veía como se me iba la vida detrás de un sueño truncado, así que lo abandoné, luego Dios me abrió otras puertas y amo todo lo que hago todos los días, pero en esta lucha constante llamada vida, llega el momento que te sientes abrumada… Porque internamente no he estado bien, porque me esfuerzo muchísimo por quedar bien con todo el mundo menos conmigo misma, y no porque no me cuide, no me quiera o no me acepte sino porque me he dejado a un lado a mi! Yo creía que comer sano y vivir a dieta era saludable… pero vivir saludable es muchísimo más que una dieta...”, compartió Phillips.

