24/9/25 - 04:39 PM

Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

La cantante está agradecida con la realización de los Premios Juventud.

 

Por: Alexis Lorenzo / Luis Trujillo / Vivian Jiménez -

La cantante Erika Ender también expresó su alegría por ver que finalmente llegó la fecha para disfrutar de los Premios Juventud.

Ender afirma que es la oportunidad perfecta para demostrar todo el talento que tenemos.

Agrega que hay mucho por demostrar y esta es la ocasión perfecta para que todo el mundo vea que el panameño tiene lo suyo.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

