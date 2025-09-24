Ender: "Le vamos a enseñar al mundo la música de Panamá"

La cantante Erika Ender también expresó su alegría por ver que finalmente llegó la fecha para disfrutar de los Premios Juventud.

Ender afirma que es la oportunidad perfecta para demostrar todo el talento que tenemos.

Agrega que hay mucho por demostrar y esta es la ocasión perfecta para que todo el mundo vea que el panameño tiene lo suyo.