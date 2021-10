Ender sobre Elisa de Céspedes: ‘Gracias por su legado’

La cantante panameña Erika Ender recordó aquellas enseñanzas y experiencias con Elisa de Céspedes, una de las grandes impulsoras de la cultura en Panamá, quien falleció hace unos días.

En su cuenta de Instagram, la cantautora dejó un emotivo mensaje sobre de Céspedes, donde destacó su gran legado y de cómo marcó su vida.

Según Erika, la profesora Elisa le dio la oportunidad de cantar y de demostrar su trabajo, hecho que surgió el día que la conoció de manera inesperada, en el Ministerio de Turismo, el año 1992, mientras trataba de tener una reunión con el ministro para que escuchara la canción y ver de qué manera podría hacerle útil para toda la promoción de Panamá durante toda la celebración de los 500 años del descubrimiento de América.

“De ese encuentro, coincidencia (yo le digo Diocidencia de la vida) surgió la oportunidad que le mostráramos a la profesora la canción que le veníamos a enseñar al ministro de Turismo. Le encantó la canción y nos invita a ser parte de "Sábado Sensacional" de su presentación, hicieron una coreografía de ¿Has estado en Panamá?, todo el ballet y abrieron el espacio para que yo fuera la voz de esa danza y pudiera cantar esta canción para múltiples países. Luego de eso me invitaron a muchos congresos de Turismo, a cumbres de presidentes. Ese tema y el video musical que también grabamos, fue quien representó a Panamá en la Expo Sevilla, durante todos los meses de su exposición", dijo Ender.

La querida artista recordó que la profesora le enseñó a amar a Panamá.

“Me decía... mijita no, hay que hacerle unos tembleques decentes, usted no se pondrá ese tembleque, temblequito que tiene allí; me mandó a hacer los tembleques de murano; Elisa de Céspedes me enseñó a respetar cada puntaje, cada encaje, cada joya, cada tembleque y la verdad es que no tengo como agradecerle lo que aprendí en su momento, la generosidad que tuvo al dejarme pasar al frente para poder cantar y para poder demostrar mi trabajo cuando yo apenas era una adolescente", manifestó Erika en un video.

Sobre su legado: el amor por su baile y por las tradiciones.

“La profesora Elisa no solo fue una profesora de baile, ella fue una profesora de cómo amar a Panamá y de cómo exponer a Panamá de la mejor manera posible, gracias profesora por su legado, gracias por todo su esfuerzo, gracias por todo lo que hizo a lo largo de sus años de vida física en este plano y estoy segurísima que tanto el ballet como su hija Marilú, su nieta Stefany y todas las semillas crecidas en cada una de las personas y la vidas que usted tocó, van a continuar su legado y ese amor por su baile, por nuestras tradiciones", señaló la cantante.

Por último añadió: “Que el cielo la reciba con tambores, acordeones, con polleras, con montunos y con la fiesta que usted se merece. En mí siempre tendrá un lugar muy, muy especial”.