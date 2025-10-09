Equipo de Zion desmiente su muerte y habla de su hospitalización
Se desconoce lo que le sucedió, sin embargo, semanas atrás presentó gestos raros durante uno de sus shows, aunque esto no ha sido relacionado con su hospitalización.
Luego de muchos rumores falsos de supuesta muerte, el equipo de Zion informó que el reguetonero continúa recuperándose luego de ser hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito.
“Zion continúa recuperándose favorablemente y confiando plenamente en que Dios tiene el control. Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2”, indicaron en un comunicado en la cuenta de Instagram del artista.
De acuerdo al comunicado, el integrante del ex dúo Zion y Lennox, “se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes”.
Detallan que el famoso puertorriqueño fue hospitalizado el 7 de octubre tras sufrir accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.
Se informó que la condición médica de Zion era “reservada”.
