Show - 09/10/25 - 10:22 AM

Equipo de Zion desmiente su muerte y habla de su hospitalización

Se desconoce lo que le sucedió, sin embargo, semanas atrás presentó gestos raros durante uno de sus shows, aunque esto no ha sido relacionado con su hospitalización.

 

Por: Redacción / Web -

Luego de muchos rumores falsos de supuesta muerte, el equipo de Zion informó que el reguetonero continúa recuperándose luego de ser hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito.

“Zion continúa recuperándose favorablemente y confiando plenamente en que Dios tiene el control. Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2”, indicaron en un comunicado en la cuenta de Instagram del artista.

De acuerdo al comunicado, el integrante del ex dúo Zion y Lennox, “se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes”.

Detallan que el famoso puertorriqueño fue hospitalizado el 7 de octubre tras sufrir accidente de tránsito, presuntamente mientras conducía un vehículo todoterreno.

Se informó que la condición médica de Zion era “reservada”.

Se desconoce lo que le sucedió, sin embargo, semanas atrás presentó gestos raros durante uno de sus shows, aunque esto no ha sido relacionado con su hospitalización.

Te puede interesar

Tifanny afrontará su lío, pausará pautas y no quiere más peleas

Tifanny afrontará su lío, pausará pautas y no quiere más peleas

 Octubre 09, 2025
Equipo de Zion desmiente su muerte y habla de su hospitalización

Equipo de Zion desmiente su muerte y habla de su hospitalización

 Octubre 09, 2025
¿Fue para Mari Gaby? Barandas de buses no son para guindarse

¿Fue para Mari Gaby? Barandas de buses no son para guindarse

 Octubre 09, 2025
Catálogo de Bad Bunny podría generar 788,500 dólares a la semana

Catálogo de Bad Bunny podría generar 788,500 dólares a la semana

 Octubre 09, 2025
Abraham Pino dejará de exponer su vida personal en redes sociales

Abraham Pino dejará de exponer su vida personal en redes sociales

 Octubre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas