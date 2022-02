Erika Ender: 'No poder ser madre es la lección más difícil'

La cantante Erika Ender reveló que la lección más difícil que le tocó aprender en su vida es la de no poder ser mamá.

LEE TAMBIÉN: Hallan muerta a la actriz Lindsay Pearlman; estaba desaparecida

Publicidad

"La lección más difícil que aprendí en mi vida. Regularmente yo soy del tipo de persona que digo que todo se puede, que lo imposible solo existe en la mente, que hay que buscar por la puerta de atrás. Hay que hacer y deshacer. Y en este caso, yo sabía que tenía fibromas y estaba buscando opiniones para poder salvar el útero, busqué opiniones, esto con la finalidad de poder ser mamá un día.", dijo.

"Entré a la sala de cirugía por una urgencia y salí sin útero completamente, sin la oportunidad de poder traer a un hijo al mundo por medio de mi propio vientre", recalcó.

Para Ender, esto fue muy doloroso, tanto que la llevó a escribir el tema "Cómo hubiera sido", sencillo que se guardó por unos siete años, debido a que sintió que era muy personal hasta que un día pensó en compartirla y la grabó en "Tatuajes", uno de sus discos lanzado en 2017.

"Me costó cantarla, terminé llorando. Me ayudó a sanar, al igual que haber rezado mucho. Entiendo que no todo el mundo viene a ser papá o mamá, entiendo que cada uno viene a dejar un legado distinto y que ha entregado amor de una forma distinta" datalla.

Ender acepta que con lo sucedido quería dejar un legado de amor y ahí nació su fundación Puertas Abiertas. "Acepté y entendí cuál era mi posicióm en este mundo. Transformé esa energía en algo positivo, me reinventé de la mano de papá Dios y trato de ser un instrumento de él en esta tierra...", puntualizó.

Actualmente la famosa ha hecho su vida junto a un caballero gringo que la aprecía mucho. Ambos tienen una relación desde hace meses y parece que van muy en serio.