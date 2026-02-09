Show - 09/2/26 - 11:05 AM

Erika no es fan de Bad Bunny, pero sabe que la botó y defendió a los latinos

De la misma manera, destacó que, más allá de juzgar estilos o voces, lo importante es el impacto y la conciencia que se mueve a través de estas plataformas.

 

Tras la histórica presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026, la cantautora panameña Erika Ender publicó una reflexión donde priorizó el impacto cultural del evento sobre sus gustos musicales personales. 

Ender afirmó que "hoy el mensaje pesa más que el gusto personal" y que no es necesario ser fan del artista para reconocer el momento histórico que vivió la comunidad latina.

También admitió abiertamente: "Yo nunca he sido fan de Bad Bunny", aclarando que lo dice con respeto y honestidad.

Ella celebró que el show fuera íntegramente en español y con una identidad clara, señalando que representa la apertura de un "portón" para millones de latinos que antes solo ocupaban papeles secundarios o caricaturescos en la cultura estadounidense.

De la misma manera, destacó que, más allá de juzgar estilos o voces, lo importante es el impacto y la conciencia que se mueve a través de estas plataformas. 

Esta declaración llegó apenas días después de que ella también elogiara el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026, donde su álbum Debí Tirar Más Fotos ganó el premio a Álbum del Año

