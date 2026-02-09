Show - 09/2/26 - 11:32 AM

La Casa del Chiri ya tiene su primera huésped: la 'Team boleto' Tiffany

Tiffany García es la primera participante del reality La Casa del Chiri.

 

El Parking de Yenvideo llegó a su final, los cibernautas aseguran que ahora no tienen en qué entretenerse mientras llega la segunda temporada, que ya fue anunciada por el venezolano.

Ahora el que tendrá el turno de entretener y superar el Parking será Chris Phillips, mejor conocido como El Chiri, quien ya presentó el formato de su "reality" y a la primera participante.

Se trata de Tiffany García, quien ya tiene su boleto marcado rumbo al "show". Conocida por robarse el protagonismo en el 15 años de la Princesa de Cañazas y temas de estafas, fue anunciada oficialmente como la primera participante confirmada de “La Casa del Chiri”, uno de los proyectos de convivencia que promete dar que hablar en redes y plataformas de video.

El anuncio se dio a conocer a través de las cuentas oficiales del programa, donde presentaron a García como parte del "Team Boletos", desatando de inmediato reacciones entre seguidores y fanáticos del formato.

Además del anuncio, Tiffany compartió un mensaje emotivo dedicado a su abuela y al público panameño, agradeciendo el apoyo y resaltando valores como la fe, la resiliencia y el amor.

“La Casa del Chiri” reunirá a 17 participantes que deberán convivir bajo presión y superar retos mientras son observados por la audiencia, que tendrá voz en el rumbo del programa. Con Tiffany García abriendo la lista, el "reality" arranca con fuerza y ya comienza a calentar motores en redes.

