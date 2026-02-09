Minguito Sáez y la 'Maquinaria Roja' imponen su ritmo: 'Soltero me va mejor'

El popular "Paladín", Minguito Sáez estrena un tema cargado de jocosidad y la energía característica del patio, perfilándose como el himno oficial de los toldos y culecos.

El termómetro musical en Panamá alcanza su punto máximo justo a tiempo para las festividades del dios Momo. "El Paladín", ha lanzado junto a su inseparable "Maquinaria Roja" su más reciente apuesta musical: “Soltero me va mejor”, una pieza diseñada para encender la alegría de los panameños.

Himno a la soltería y el desenfreno festivo

Bajo la pluma del compositor Víctor Solís, el tema logra un equilibrio perfecto entre la narrativa humorística y el ritmo acelerado que exige el Carnaval. La letra es una oda a la independencia y al disfrute sin ataduras, conectando de inmediato con el espíritu festivo de la temporada.

“Compadre llevo una vida que muchos andan buscando, ahora que vivo solo es que la paso gozando...”, es parte del coro de este tema, estrenado el pasado viernes en horas de la noche.

Este coro ya se perfila como uno de los más coreados en las emisoras típicas, gracias a un arreglo musical que resalta la fuerza del acordeón y el sabor de la percusión de la Maquinaria Roja.

Con este estreno, Minguito Sáez reafirma su posición como uno de los grandes exponentes del género, demostrando que su vigencia sigue intacta. El artista apuesta por un sonido auténtico que respeta las raíces del típico, pero con la potencia necesaria para retumbar en los escenarios más exigentes del país.

La agenda de la "Maquinaria Roja" se reporta a máxima capacidad para los próximos días. Desde los culecos en las provincias centrales hasta las noches de toldo en distintas áreas del país. "Soltero me va mejor" será, sin duda, la pieza obligatoria que pondrá a bailar a miles de fanáticos.



