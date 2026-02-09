Show - 09/2/26 - 11:56 AM

A Elmis Castillo se le pone la 'piel de gallina' con 'show' de Bad Bunny

El panameño destacó que al ver el peso cultural del espectáculo y su impacto en la identidad latina se le puso la "piel de gallina".

 

El creador de contenido e influencer panameño Elmis Castillo reaccionó sobre la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, destacando que se le puso la "piel de gallina" al ver el peso cultural del espectáculo y su impacto en la identidad latina.

Elmis describió el "show" como “histórico” y cargado de simbolismo, resaltando elementos cotidianos de la cultura latina que —según expresó— lograron conectar emocionalmente con millones de espectadores. Entre los detalles que mencionó estuvieron las escenas de barrio, la casa típica, los vendedores, el dominó y las referencias visuales que evocan tradiciones compartidas en distintos países de la región.

"Estoy seguro de que a ningún latino se le fue un solo detalle. Estamos conectados. Somos una sola sangre y las banderas de todos los países latinos contaron nuestra historia", aseguró el chiricano.

El también actor aseguró que no fue solo un espectáculo musical, sino una representación de raíces, memoria y orgullo cultural. Subrayó que cada guiño escénico tuvo significado para la comunidad latina y que el mensaje fue claro: hay presencia, voz e identidad en escenarios de alcance global.

 

