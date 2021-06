¡Es niña! Denise Becerra revela el sexo de su bebé

Denise Becerra reveló el sexo de la bebé que espera, y será una niña, así lo dio a conocer en sus redes sociales.

La ex Calle 7 compartió con sus seguidores parte de lo que fue el proceso de su fiesta de revelación, y expresó que su pareja quería niño, pero Dios los bendice con otra nena.

La excampeona, en sus historias de Instagram, detalló que hasta puso cuchillos dentro de vasos con agua para que no lloviera y no le dañara su revelación, la cual compartió con familiares y amigos, entre ellos no podían faltar los exparticipantes de Calle 7, que también celebraron con Demi y su esposo Joalex, que tendrán otra linda nena.

La hermana mayor, Alessa, primera hija de Demi, fue la encargada de reventar la bola que contenía el color que detallaba el sexo del bebé, en este caso, rosado, mientras las bengalas de dicho color, cubrían el ambiente, afirmando que la familia Quiróz Becerra está a la espera de otra niña.

En marzo, sin tantos bombos ni platillos, Demi Becerra dio a conocer que su familia crecía, tras publicar una fotografía de su hija Alessa con la ecografía. “SORPRESA!! Buenos días Alegría. Hermana mayor a la vista este 2021”, detallo en marzo.