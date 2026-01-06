Show - 06/1/26 - 12:07 PM

¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

Sobre esta llamativa visita la ATP recalcó que esto ayuda a posicionar a Bocas del Toro como “un destino de clase mundial”.

 

Por: Redacción / Web -

Los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se salieron de sus rutinas y están de visita en Bocas del Toro, según informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

“El Caribe panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones”, indicó la institución.

Sobre esta llamativa visita la ATP recalcó que esto ayuda a posicionar a  Bocas del Toro como “un destino de clase mundial”.

Ambos estuvieron en el año 2011 en Panamá con su familia y la pasaron bastante bien. Personas que los atendieron afirman que quedaron encantados con nuestro país en esa ocasión. 

Te puede interesar

¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

 Enero 06, 2026
Muere Jayne Trcka, la "Miss Mann" en Scary Movie, a los 62 años

Muere Jayne Trcka, la "Miss Mann" en Scary Movie, a los 62 años

 Enero 06, 2026
Tekashi feliz de estar encerrado con Nicolás Maduro: "Tengo suerte"

Tekashi feliz de estar encerrado con Nicolás Maduro: "Tengo suerte"

 Enero 06, 2026
¡Despelote! Barbel acusa a Sech de frenarlo, envidiarlo y creer que es mejor

¡Despelote! Barbel acusa a Sech de frenarlo, envidiarlo y creer que es mejor

 Enero 06, 2026
Doblar rodillas fue lo único que mantuvo a Boza resiliente

Doblar rodillas fue lo único que mantuvo a Boza resiliente

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar

Maduro pasó su primera noche bajo luz fría y puertas de acero.Así es su hogar
Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales