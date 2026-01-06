¡Estamos en fama! Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones andan por Bocas

Los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se salieron de sus rutinas y están de visita en Bocas del Toro, según informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

“El Caribe panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones”, indicó la institución.

Sobre esta llamativa visita la ATP recalcó que esto ayuda a posicionar a Bocas del Toro como “un destino de clase mundial”.

Ambos estuvieron en el año 2011 en Panamá con su familia y la pasaron bastante bien. Personas que los atendieron afirman que quedaron encantados con nuestro país en esa ocasión.