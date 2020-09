¡Estamos viejos! La hija de Vico C cumple 30 años y es tendencia en redes

"Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13", es la frase que suena hoy en las redes sociales, esto debido a la famosa canción del cantante Vico C del mismo nombre y que lleva casi 20 años de historia el mente de muchas personas, causando que cada vez que llegue este día se vuelva tendencia.

El tema fue escrito en prisión cuando Vico C cumplía una orden de 6 meses en Estados Unidos por posesión de drogas y al pensar en su amada hija, el rapero tuvo una melodía tan pegajosa que no pudo borrarse de su mente, causando que naciera un éxito que lleva como título la fecha del nacimiento de Marangely (hija del cantante).

Según Vico, si no hubiese estado en la cárcel en ese momento pensando en su hija, no hubiese aparecido esa melodía y quizás la canción sí hubiese existido, pero no con el sonido que la conocemos hoy.

Gracias a esta experiencia, Vico C incorporó a sus habilidades la de imaginar melodías y con ello brindarle a un compositor para plasmarlas. Ahora, tras 17 años del tema la hija del cantante publicó una foto para recordar tal éxito y convertirse, como ya es costumbre, en tendencia en redes sociales.