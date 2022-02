Estefana confiesa que la masa que le quitaron no era cáncer maligno

La luchadora cantante panameña Stephany Ruíz, conocida como Estefana, contó que los resultados tras someterse a una mastectomía bilateral contra el cáncer de mama, fueron positivos y esto le ha devuelto completamente la vida.

Estefana se ha vuelto un ejemplo para muchos en México, esto luego que fuera diagnosticada con esta enfermedad a mitad del año pasado.

Ella fue entrevistada por medios locales y cadenas internacionales para que brinde su testiomonio de vida, causando que otras pacientes que sufren este mal sigan peleando y no se rindan.

"Acabo de recibir los resultados de patología de la masa que sacaron de mi cuerpo y tuve una respuesta patológica completa; eso quiere decir que no hay rastros de malignidad en la masa y que tuve una gran respuesta a la quimioterapia y eso en casos como el mío es super importante; es una gran, gran, gran noticia y estoy muy emocionada, gracias por acompañarme, no ha sido fácil pero gracias a los doctores, a todas las enfermeras, a todos mis amigos que han estado allí, gracias a mi familia, gracias a todas las personas que me ayudaron emocionalmente, económicamente para poder llegar a este lugar, gracias a Dios. Todavía queda un camino de radiaciones pero es un resultado muy alentador; feliz día del amor y la amistad", dijo.

La artista está tranquila de esta noticia, pero va con cautela y no dejará de seguir con todos los tratamientos que necesite, pues afirma que aún tiene mucho que dar a este mundo.