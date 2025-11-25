Estonia renuncia y Francia amenaza con no enviar a nadie al Miss Universo

Tremendo lío se le ha formado a la organización del Miss Universo tras la polémica coronación de Fátima Bosch, representante de México, esto debido a que varias reinas de otros países amenazan con no enviar más beldades por las suposiciones de fraude.

La organización de Miss Francia ha manifestado su descontento con la edición 2025 de Miss Universo y ha advertido que podría retirarse del certamen en 2026, si la Miss Universe Organization (MUO) no da explicaciones claras.

De acuerdo con Frédéric Gilbert, presidente de Miss Francia, el comité nacional se encuentra “en absoluta vigilancia” por lo que considera una falta de transparencia en la organización del evento de Miss Universo.

Gilbert señaló que la cuota anual de licencia para enviar una representante es elevada, pero además subrayó que su participación no es únicamente financiera: “Cuando firmamos, más allá de las implicaciones económicas, es por la imagen, el respeto a la marca y su uso”.

Por otro lado, Brigitta Schaback, Miss Estonia anunció a través de redes sociales su renuncia al título así como la chica de Costa de Marfil. Aunque ninguna señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos, sí coincidieron en expresar su decepción con la organización internacional.

En el caso de Schaback, todo comenzó con un mensaje en el que explicó que sus valores no se alineaban con los de la dirección nacional y que prefería continuar su labor a favor del empoderamiento femenino de manera independiente.

“Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título”, explicó.

Por su lado, Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, señaló que el Top 10 ya se había elegido dos semanas antes del evento final.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Lysglimt-Rødland, a través de un live de Instagram.

