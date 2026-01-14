¿Estrategia o es el nuevo Rommelito? Barceló se puso a berrear con María

Anoche, el reality show panameño "Parking de Yen Video" volvió a sacudir las redes con momentos tensos y emotivos entre Barceló y María del Pilar, pues el famoso se puso a chillar en una cena que tuvieron.
Todo empezó horas antes, cuando Barceló aseguró que María del Pilar estaba en una posición destacada en el reality "gracias a él", lo que provocó debate sobre si era apropiado o no hacer tal comentario.
Además, remató cuando todo cuando Barceló se puso a llorar debido a la fuerte presión emocional de la convivencia y su complicada relación con María Del Pilar.
Al parecer, esto se dio tras varios días de discusiones. Las cámaras captaron llanto y una evidente preocupación por cómo se están interpretando sus acciones fuera de la casa.
Se atribuye a la tensión con María Del Pilar, especialmente después de sus polémicos comentarios sobre no salir con mujeres que venden contenido, lo cual generó un fuerte rechazo en redes y dentro del grupo.
En redes, los seguidores debaten si los demás participantes están intentando "desestabilizar" a Barceló emocionalmente para forzar su salida, ya que actualmente lidera las votaciones de popularidad.
Son $10,000 en efectivo para el ganador, sin embargo, a muchos de los participantes ya les está afectado el encierro de 30 días.
