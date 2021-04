Estrena joya de más de 200 diamantes

El cantante panameño Carlos Isaías Morales Williams, conocido como Sech, estrenó ayer una nueva joya, se trata de un peluche de oro y de diamantes, el cual está valorado en más de medio millón de dólares.

Esta cadena personificada es un trabajo exclusivo del reconocido joyero de los famosos, Tito Vargas.

Se trata de un collar de un peluche, que tiene sus zapatillas favoritas (que se pueden cambiar) y una sortija.

De acuerdo con Rojas, la joya tiene más de 200 kilates de diamantes (negros, rosado, blanco, entre otros más). Otro de los detalles que se puede observar es el tan querido número “42”

“Él (Sech) me llama y me dice la idea que quiere hacerse un peluche, juntos creamos la cadena, me dijo que quería fuego… tiene más de 230 a 235 kilates de diamantes”, expresó el joyero.

Cabe destacar que esta entrega ocurrió en un yate, en Miami, Estados Unidos y fue expuesto en exclusiva por Azucena Cierco en el programa “Al Rojo Vivo”.

“Siempre dije que el día que pueda y Dios me lo permita, quiero hacer una superpieza… me enamoré de su trabajo”, declaró el panameño muy emocionado por su nueva adquisición.

Añadió: “Te pasaste hermano @oneofonetimepieces#42, gracias, Dios mío por tus bendiciones siempre”.

“El Peluche” lanzará hoy “42”, a partir de las 8:00 p.m.