¡Estuvo cerca de irse! Nikeisha dice que Dios tiene un propósito

La exparticipante de Calle 7 y empresaria, Nikeisha Sánchez, celebró otro año de vida, llena de agradecimientos por todo lo que la vida le ha dado, por tener el amor de su familia y por estar viviendo la etapa más bella de su vida, ser madre.

En su cuenta de Instagram, la famosa, con una fotografía de ella, su mascota y su bebé, le dio la bienvenida a sus 25 años.

“Este es el mejor cumpleaños de todos, tengo una familia que me apoya, un hogar y un bebé hermoso que llegó para cambiarme la existencia y darme luz en el camino, no me hace falta nada más y agradezco a Dios por eso”, señaló Sánchez.

Por otro lado, confesó que viene de un año de mucho aprendizaje, donde dijo, estuvo a punto de irse y destacó que Dios tiene planes con ella.

“25 vueltas al Sol, 25 oportunidades para mejorar, y este último ha sido el año que más me ha enseñado, me he equivocado, he madurado y sobre todo he aprendido que lo mejor que puede pasarte son las circunstancias. Estuve cerca de irme, pero Dios tiene un propósito para mi vida, lo sé”, sentenció.

Por último, agradeció a sus seguidores y amigos por todo sus bellos deseos.

