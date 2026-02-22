Exesposa del expríncipe Andrés ingresa a clínica mental tras lío con Epstein

Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe británico Andrés, ingresó en una de las clínicas de salud mental más caras del mundo tras la revelación de los vínculos que ella mantenía con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informa Daily Mail.



Según una fuente suiza, la exduquesa de York se refugió en secreto hace más de un mes en la mundialmente famosa Clínica de Recuperación Paracelsus, ubicada en la ciudad suiza de Zúrich.

"Sarah se fue a Zúrich justo después de Navidad y se quedó hasta finales de enero. Siempre se siente como en casa en Paracelsus y sabe que allí encontrará amor y atención, además de tratamiento médico especializado cuando se sienta más vulnerable", manifestó dicha fuente.



Al parecer, la clínica ofrece varios programas de recuperación de un mes de duración, que cuestan más de 471.700 dólares. A este precio, los pacientes tienen acceso a 15 expertos médicos, además de un chófer y un chef privado.



Una amiga de la exduquesa aseguró que ella "ha forjado una sólida relación con Paracelsus, así que era el lugar ideal para desconectar". Se cree que Ferguson estuvo en la clínica por varias semanas y después pasó algún tiempo en los Alpes franceses y en los Emiratos Árabes Unidos.



En la última tanda de documentos publicados sobre Epstein, se divulgó un correo electrónico de 2010 en el que la exduquesa de York le escribía al financista: "Mi amistad es firme hasta el final, incluso cuando el cuerpo esté frío…". "Te quiero ahora y siempre…Y sé que tú también...", concluía.



En una entrevista del 2011, Ferguson no quería saber de Epstein con rotundidad. "Nunca jamás volvería a tener nada que ver con Jeffrey Epstein. Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual de menores. Fue un gigantesco error de juicio", declaró en aquel entonces.



Sin embargo, semanas después de asegurar públicamente que nunca volvería a tener nada que ver con el delincuente sexual, le confesó en privado que su distanciamiento fue una estrategia para proteger su reputación.