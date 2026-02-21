Omar Alfanno agradece a Willie Colón por inmortalizar “El Gran Varón”

La muerte de Willie Colón sigue generando reacciones en el ámbito artístico nacional e internacional. Esta vez, el reconocido compositor panameño Omar Alfanno expresó un mensaje cargado de gratitud y admiración hacia quien considera uno de los pilares fundamentales de la salsa mundial.

Para Alfanno, la partida del legendario trombonista representa “una noticia triste para el mundo de la música”, al tratarse de una figura que sostuvo con su talento una parte esencial del género.

“Un pilar de la salsa”: el reconocimiento de Omar Alfanno

El autor panameño destacó que los arreglos, las canciones, el trombón y la voz inconfundible de Willie Colón marcaron generaciones enteras.

“Sus arreglos, sus canciones, su trombón y su voz inconfundible, llena de barrio, nos alegraron por muchas décadas, al punto de que hablar de la salsa sin mencionar su nombre es un pecado”, afirmó Alfanno.

La declaración no es menor. En la historia de la música latina, Colón se consolidó como un referente cuyo legado atraviesa fronteras y generaciones.

La historia detrás de “El Gran Varón”

Más allá del homenaje público, el mensaje tuvo un matiz profundamente personal. Omar Alfanno recordó que fue Willie Colón quien, en 1988, apostó por su talento como compositor al grabar el emblemático tema El Gran Varón.

“En lo que a mí corresponde, siempre le estaré agradecido por haber sido uno de los primeros salseros en darme la oportunidad como compositor cuando en 1988 me grabó ‘El Gran Varón’”, señaló.

La canción se convirtió en un fenómeno internacional y en uno de los clásicos más importantes de la salsa clásica. Para Alfanno, nadie más que Colón podía dotarla de la fuerza interpretativa que terminó por convertirla en una pieza inmortal.

“Nadie más que él podía imprimirle ese misticismo vocal que la hizo inmortal”, subrayó.

Un legado que une a Panamá y la salsa internacional

El éxito de “El Gran Varón” no solo fortaleció la carrera de Willie Colón, sino que también impulsó definitivamente el nombre de Omar Alfanno dentro del circuito internacional de la música latina.

Hoy, tras el fallecimiento del ícono salsero, el compositor panameño no solo despide a una leyenda, sino que honra al artista que creyó en su pluma cuando aún abría camino en la industria.

La muerte de Willie Colón deja un vacío irreparable en la historia de la salsa, pero también confirma la dimensión de su legado: un puente entre generaciones, países y talentos que encontraron en su voz una forma de trascender.

