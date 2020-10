ExMenudos critican la serie 'Súbete a mi moto' y revelan secretos muy oscuros

"Súbete a mi moto", la serie que cuenta la historia de la banda latina Menudo, que fue furor en los años ochenta, se estrenó en las plataformas digitales y ya es motivo de críticas por parte de los integrantes originales de esta agupación, al punto que la catalogan como una completa basura.

LEE TAMBIÉN: Amazon se queda con Eddie Murphy y la secuela de "Coming to America"

Publicidad

Uno de los primeros en reaccionar fue René Farrait, que fue parte de la agrupación desde 1979 a 1982 e hizo parte de grande éxitos de la banda.

"Realmente me dan ganas de vomitar. Muy pronto se sabrá la verdadera historia", dijo René al tema.

Según el artista, la serie es solo una parte de la historia contada por una persona “enferma y abusiva”, haciendo referencia al manager del grupo, Edgardo Díaz.

Pero esto no fue todo, Ray Reyes, que formó parte del grupo en la tercera generación, aseguró que lamenta por completo que no se cuente la verdad sobre Menudo.

“Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”, aseguró.

En su intervención, dijo que le disgustó por completo que nadie se haya tomado el tiempo de localizarlos y preguntar un poco de su pasado

"¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válido. Pero, ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento?, ¿mis frustraciones, alegrías y sacrificio? ¿la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad? ¿las cosas hermosas y horribles que viví? ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno", añadió.

Ray asegura que su paso por Menudo fue muy sufrido y mucho de lo que se puede ver en la serie no refleja para lo nada los problemas que tuvo que enfrentar.

"¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 años y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores", contó.

Además de criticar la serie por completo, aseguró que Edgardo Díaz es un completo mentiroso. "Él tendrá que arrepentirse ante Dios, avergonzarse ante nosotros y pedir perdón a muchos padres por su errores en vez de tratarlos como si no fuesen importantes ni tuvieran voz. No se vale contar una media verdad, la verdad es hija de Dios y hay que contarla completa”, finalizó.