Ezra Miller fuera del DCU por escándalo sexual, peleas y arrestos

El conocido actor Ezra Miller, conocido por su papel de Flash en el DCU será retirado del universo de superhéroes después de los muchos escándalos judiciales de los últimos meses.

Pese a que aún falta un año para que ese estrene la primera película de The Flash protagonizada por Ezra Miller, pero parece que Warner ya ha tomado su decisión sobre el futuro del actor antes incluso de ver cómo funciona este personaje en los cines. No obstante, su decisión no está motivada por la posible taquilla sino por el comportamiento problemático de su actor principal.

Todo este revulú se suscitó hace unos meses debido a las noticias sobre los arrestos de Ezra Miller en diferentes partes del mundo, entre ellos, por haber intentado agredir a personas al estar bebido en un bar.

Sin embargo, la última acusación es la gota que ha colmado el vaso, pues la policía estadounidense busca a Miller por haber "secuestrado" a una joven cuyos padres dicen que el actor la tiene abducida.

Una polémica que ha provocado que el nuevo CEO de Warner Bros, David Zaslav, haya tomado la decisión más drástica, pues tal como informa Deadline, según fuentes del estudio, Miller ya no va a continuar en el DCEU en próximos proyectos independientemente de si este último proceso judicial se termina favorablemente hacia el actor o de si The Flash triunfa en taquilla.

Tal como asegura la web, el estudio lleva tiempo detrás de Miller ofreciéndole ayuda profesional, incluso cuando empezaron a aparecer las noticias sobre lo complicado que estaba siendo el rodaje de The Flash por el comportamiento errático del actor. Pero este siempre la ha rechazado, por lo tanto, Warner ha considerado que no puede seguir acumulando polémicas.

