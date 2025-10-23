Fallece el artista urbano Japanese

Con profundo pesar, Rodolfo Morales, empresario y director de la Fundación Colón Town, informó que Eduardo Leavitt Zambrano, nombre de pila del artista panameño Japanese, falleció.

Japa estaba padeciendo múltiples quebrantos de salud debido a la enfermedad que padecía (diabetes), y de causa natural murió.

Con autorización de la familia del artista urbano, Morales confirmó el deceso.