Show - 23/10/25 - 11:24 AM
Fallece el artista urbano Japanese
El intérprete presentaba un delicado estado de salud por la enfermedad que padecía, diabetes.
Con profundo pesar, Rodolfo Morales, empresario y director de la Fundación Colón Town, informó que Eduardo Leavitt Zambrano, nombre de pila del artista panameño Japanese, falleció.
Japa estaba padeciendo múltiples quebrantos de salud debido a la enfermedad que padecía (diabetes), y de causa natural murió.
Con autorización de la familia del artista urbano, Morales confirmó el deceso.