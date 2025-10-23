Show - 23/10/25 - 11:24 AM

Fallece el artista urbano Japanese

El intérprete presentaba un delicado estado de salud por la enfermedad que padecía, diabetes.

 

Con profundo pesar, Rodolfo Morales, empresario y director de la Fundación Colón Town, informó que Eduardo Leavitt Zambrano, nombre de pila del artista panameño Japanese, falleció.

Japa estaba padeciendo múltiples quebrantos de salud debido a la enfermedad que padecía (diabetes), y de causa natural murió.

Con autorización de la familia del artista urbano, Morales confirmó el deceso.

Te puede interesar

Fallece el artista urbano Japanese

Fallece el artista urbano Japanese

 Octubre 23, 2025
El arte del donk bet en boards peligrosos

El arte del donk bet en boards peligrosos

 Octubre 23, 2025
‘Keisho 2025’ una fusión entre la herencia japonesa y la elegancia contemporánea

‘Keisho 2025’ una fusión entre la herencia japonesa y la elegancia contemporánea

 Octubre 23, 2025
Kabliz cumple un sueño más con su primer proyecto en televisión

Kabliz cumple un sueño más con su primer proyecto en televisión

 Octubre 23, 2025
Emilio Estefan recibe premio 'productor del siglo'

Emilio Estefan recibe premio 'productor del siglo'

 Octubre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas