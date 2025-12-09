Fátima Bosch abandona entrevista tras ser cuestionada por los escándalos

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no sale de una controversia y cae en otra, pues tras ser invitada a una entrevista, se fue huyendo para no hablar de las polémicas de su coronación.

La mexicana abandonó una entrevista en vivo luego de mostrarse incómoda ante preguntas relacionadas, incluidas las investigaciones internas del certamen y la demanda presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Fátima fue invitada el domingo al programa Pica y se extiende de Telemundo, conducido por Lourdes Stephen y Carlos Adyan. Desde el inicio, los presentadores tocaron directamente los señalamientos que han marcado las últimas semanas en la organización y los cuestionamientos sobre la elección de la mexicana, lo que rápidamente generó tensión en el estudio.

El punto que la molestó fue cuando una de las caras hizo referencia a las críticas sobre el acceso a visas de las concursantes.“¿Qué les dirías a las chicas que quizá no tienen el privilegio de una visa como la tuya?”, preguntó.

Bosch respondió que desconocía los detalles de las reglas, pero sostuvo que todas deberían tener las mismas oportunidades:“Miss Universo es una empresa y un trabajo. Si tienes que viajar por el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”.

La situación cambió cuando se le preguntó si habría competido aun sabiendo de las polémicas que surgirían después, incluyendo la congelación de cuentas bancarias del presidente del certamen.

“Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres”, respondió Bosch, lamentando que la atención se enfoque en controversias y no en su labor social. “Vivimos en una sociedad donde molesta ver a una mujer brillar”.

El tema se puso candela cuando la cuestionaron por la demanda por difamación radicada por Nawat Itsaragrisil.“Yo no tengo ninguna demanda. No he difamado a nadie. No quiero hablar de ese tema”, dijo Bosch ante las cámaras.

Al parecer, detrás de cámaras ella habló y soltó la sopa: “Me comentó que su papá ya estaba al tanto y manejando la situación legal. Es decir, sabe que la demanda existe”, dijo uno de los presentadores.

Aunque el programa debía seguir, ella se retiró en uno de los cambios comerciales y canceló toda su agenda en ese medio de comunicación sin ofrecer razones.