K4G solo se lleva bien con dos de las cuatro madres de sus hijos

El conocido productor K4G reveló que su relación con sus cuatro exparejas, madres de sus hijos, es buena y mala al mismo tiempo. 

K4G reveló en tiktok cómo es todo con las distintas madres de sus hijos. Esto se da en medio de lo que fue la celebración por el Día de la Madre. 

A pesar de los conflictos del pasado, él le envía sus felicitaciones por fechas especiales o cumpleaños. 

En lo que se pudo ver, tiene una buena relación con al menos dos, sin embargo, con las otras dos tiene bloqueo y prohibiciones de compartir, al punto que le pusieron pensiones. 

Obviamente el famoso fue cuestionado por mujeres que no entienden cómo llegó hasta esto sin encontrar a la media naranja que lo complemente y otros le recomendaron cerrar ya la fábrica de bebés.

