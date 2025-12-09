Show - 09/12/25 - 10:37 AM

¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

Boza le envió rosas y un arreglo de globos a su mamá, y como era de esperarse de una salieron muchas chicas a decirle que era su "suegra".

 

Por: Redacción / Web -

La madre del cantante de música urbana Boza se volvió tendencia en las redes, por un lado debido a que muchos no la conocían y se dieron cuenta se mantiene joven.

El artista sorprendió a su madre con un detalle conmovedor que a muchos les pareció tierno, aunque otros pidieron que le diera más cositas lujosas, sin embargo, otros indicaron que como toda madre, tener a sus hijos a su lado es más importante que algún objeto. 

Boza le envió rosas y un arreglo de globos a su mamá, y como era de esperarse de una salieron muchas chicas a decirle que era su  "suegra".
 

Te puede interesar

¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

 Diciembre 09, 2025
Fátima Bosch abandona entrevista tras ser cuestionada por los escándalos

Fátima Bosch abandona entrevista tras ser cuestionada por los escándalos

 Diciembre 09, 2025
Nació Olivia Brunstein, la versión de Carolina y Pablo

Nació Olivia Brunstein, la versión de Carolina y Pablo

 Diciembre 09, 2025
Yeri y DJ Yellow en la dulce espera

Yeri y DJ Yellow en la dulce espera

 Diciembre 09, 2025
Su primer Día de la Madre

Su primer Día de la Madre

 Diciembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban
Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos