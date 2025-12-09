¡Le gritan suegra a la mamá de Boza! Ella llamó la atención en redes ayer

La madre del cantante de música urbana Boza se volvió tendencia en las redes, por un lado debido a que muchos no la conocían y se dieron cuenta se mantiene joven.

El artista sorprendió a su madre con un detalle conmovedor que a muchos les pareció tierno, aunque otros pidieron que le diera más cositas lujosas, sin embargo, otros indicaron que como toda madre, tener a sus hijos a su lado es más importante que algún objeto.

Boza le envió rosas y un arreglo de globos a su mamá, y como era de esperarse de una salieron muchas chicas a decirle que era su "suegra".

