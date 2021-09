FalleciÃ³ Roberto Roena, el gran maestro de la salsa

Roberto Roena, reconocido salsero y compositor puertorriqueño, falleció a los 81 años, víctima de un infarto

El ex integrante de la Fania All Star y El Gran Combo murió la noche del 23 de septiembre en su país natal, Puerto Rico.

El intérpreta de éxitos musicales como ‘Cómo te hago entender’, ‘El señor bongo’, formó parte de orquestas internacionales como La Fania All-Stars y El Gran Combo y fundó su propia orquesta, Apollo Sound.

El fallecimiento ha sorprendido a todos sus fanáticos, pues Roena no tenía problemas de salud a pesar de su edad. Según el testimonio de Carlos Molina Jr. quien era amigo íntimo del salsero, Roena manifestó sentirse mal poco después de las 10:00 p. m., por lo que sus familiares pidieron una ambulancia para llevarlo a un centro médico. Fue de camino al hospital que sufrió un infarto que acabó con su vida.

Esta noticia se hizo pública a través de la página de Instagram llamada Museo de la Salsa dirigida por el mismo Carlos Molina Jr. Sin embargo, fue la hija del salsero, Brenda Roena, quien ha confirmo el lamentable suceso ocurrió a consecuencia de un infarto. En declaraciones para El Nuevo Día de Puerto Rico, Brenda Roena señaló: “Muy triste y con dolor lo confirm

