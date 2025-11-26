Familia de Willis se prepara para su muerte y donará su cerebro a la ciencia

La familia del cantante Bruce Willis donará el cerebro del actor a la ciencia, una decisión clave para investigar la demencia frontotemporal Bruce Willis.

El círculo íntimo del ícono de Hollywood, Bruce Willis, ha transformado esta tragedia personal en una contribución global a la ciencia.

Tras años de lucha contra la demencia frontotemporal Bruce Willis (DFT), su familia ha tomado la trascendental decisión de donar el cerebro del actor para la investigación post mortem, buscando avanzar en tratamientos y diagnósticos.

Según explicó Emma Heming Willis en la promoción de su libro The unexpected journey (o El viaje inesperado), publicado el 9 de septiembre, la familia es consciente de que la ciencia necesita más cerebros de pacientes con DFT que estén bien documentados.

Mientras se planifica este legado del famoso, la vida cotidiana alrededor de Bruce Willis se ha adaptado a la progresión de la demencia.

Willis vive en una vivienda independiente que está preparada para recibir cuidados intensivos las 24 horas del día. Esta adaptación incluye personal especializado que se ocupa de las tareas básicas y minimiza los riesgos, algo habitual en fases avanzadas de DFT o de demencias mixtas.