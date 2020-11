Fans de Anuel están molestos y felices por su posible retiro de la música

El cantante puertorriqueño Anuel aprovechó la 21 ceremonia de los Grammy Latinos para despedirse de la música, con la intención de estar más tiempo con su hijo.

"Sin ti yo no me siento bien... Viviendo y por dentro muerto... Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…" Una actuación y posible retirada que ha desatado la locura colectiva de sus fans en las redes", era parte de la letra de un video que subió a sus redes sociales.

Tras publicar este video, subió una foto a sus redes sociales con una imagen que decía: "Ya me cansé de esta mier...a!!!!

Este desahogo de Anuel en redes empezó hace dos semanas cuando el cantante sorprendió a sus millones de seguidores con un mensaje en el que aseguraba que después de los Grammy no quería volver a cantar. "Nos vemos en los Grammys y después... No sé... No quiero cantar más", decía el texto utilizado como foto de perfil en su Instagram.

Esta publicación del cantante dejó muy preocupados a sus fans que últimamente no ganan para disgustos. Lo cierto es que el artista en sus últimos posts no para de expresar la dura situación que está pasando, quizás por su reciente separación con Karol G, y que en consecuencia le ha llevado a tomar la decisión de dejar la música.

Sus seguidores a pesar de todo esto, no dejan de enviarle mensajes de apoyo y de esperanza para puede solucionar las cosas con Karol.