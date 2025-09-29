Farruko grabó con Boza y salió con motorizados a las calles
El famoso reunió a motorizados anoche, pasaron por Vía Israel y Cinta Costera.
El cantante Farruko no se ha ido de Panamá y anoche reunió a una gran cantidad de motorizados para hacer una caravana por Vía Israel y Cinta Costera.
Muchos pensaron que era una manifestación en la zona, sin embargo, se trataba de una grabación que realizaba el cantante en la zona.
Por otro lado, también anunció que grabó con Boza. "Vamos de plena en plena mo y lo que falta es", dijo Farruko junto a Boza.
