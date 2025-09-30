Show - 30/9/25 - 09:00 AM

¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

El cantante se unió a dos de los famosos más queridos de Panamá.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Farruko no se ha ido de Panamá y ahora cumplió el sueño de muchos de sus fans, tras grabar con El Roockie y el Mutante Kafu Banton.

Ambos artistas del patio habían sido muy mencionados el fin de semana tras los Premios Juventud, esto debido a que la organización del evento u otros encargados no los tomaran en cuenta para participar. 

El tema generó controversia en las redes debido a que para muchos panameños ellos son pilares del reggae y fueron de cierta manera excluidos de un evento muy importante.

K4G, productor del famoso, mostró adelantos de lo que están haciendo, así como el detrás de cámaras de su encuentro y grabaciones.

 

 

Te puede interesar

Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

Padre de Lamine Yamal: "Viviré de mi hijo y no trabajaré más"

 Septiembre 30, 2025
¿Qué pasó? Cuestionan las pocas vistas a video de Sech y Boza

¿Qué pasó? Cuestionan las pocas vistas a video de Sech y Boza

 Septiembre 30, 2025
¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

 Septiembre 30, 2025
Mariván fortalece su fe en el Río Jordan, Tierra Santa

Mariván fortalece su fe en el Río Jordan, Tierra Santa

Septiembre 30, 2025
Panamá, una de las coberturas más especiales de su carrera

Panamá, una de las coberturas más especiales de su carrera

 Septiembre 30, 2025

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando