¡Farruko le cumple a fans y graba con El Roockie y Kafu!

El cantante Farruko no se ha ido de Panamá y ahora cumplió el sueño de muchos de sus fans, tras grabar con El Roockie y el Mutante Kafu Banton.

Ambos artistas del patio habían sido muy mencionados el fin de semana tras los Premios Juventud, esto debido a que la organización del evento u otros encargados no los tomaran en cuenta para participar.

El tema generó controversia en las redes debido a que para muchos panameños ellos son pilares del reggae y fueron de cierta manera excluidos de un evento muy importante.

K4G, productor del famoso, mostró adelantos de lo que están haciendo, así como el detrás de cámaras de su encuentro y grabaciones.