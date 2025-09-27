Farruko lleva mensaje de esperanza a privados de libertad

El cantante Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido mundialmente como Farruko, visitó hoy el Centro Penitenciario La Nueva Joya, en un encuentro cargado de reflexión, motivación y música.

“No vengo como artista, vengo como una persona que también cometió errores y que cree en las segundas oportunidades”, dijo Farruko se dirigió a más de 300 privados, entre ellos Yemil.

El evento contó con la participación del director y subdirector General del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza y Fabián Camargo, respectivamente; además del productor Keriel Quiróz (K4G), parte del equipo de Farruko, y el comisionado de la Policía Nacional, Luis García.

Torregroza destacó que la buena conducta de la población penitenciaria en La Nueva Joya ha permitido el desarrollo de actividades de impacto positivo como esta.

Durante el conversatorio, Farruko compartió pasajes de su vida personal, relatando cómo logró levantarse después de cometer errores y cómo encontró en la música una herramienta para transformar su vida y la de otros.

“No se trata de lo que logremos en la vida, sino de qué dejamos, a quién marcamos, a quién ayudamos. Muchas veces el ego y el afán de pertenecer nos llevan a errores que no medimos, pero siempre se puede empezar de nuevo”, expresó.

El mensaje caló profundamente entre los privados de libertad. Ángel Miguel Cedeño, autor de la escenografía inspirada en el artista y en los Premios Juventud 2025, manifestó emocionado:

“Este día fue muy especial, porque nos enseñan a resocializarnos. Me encantó que a Farruko le gustara mi dibujo”.

Por su parte, Wilter Palacio, otro de los reclusos, resaltó: “Este tipo de actividades nos motiva, porque la vida no se acaba en prisión. Nos ayuda a rehabilitarnos y pensar en salir adelante”.

A través de sus redes sociales, Farruko compartió la fotografía, donde se le ve abrazándose con el artista panameño Yemil, quien está cumpliendo una condena de seis años y tres meses de prisión.

"Que gusto me dio verte y abrazarte de nuevo Yemil, nos vemos pronto, si Dios lo permite", expresó junto a las fotografías de esta grata visita.

Añadió: "yo sí creo en la rehabilitación y en las segundas oportunidades".