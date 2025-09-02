Show - 02/9/25 - 10:59 AM

Farruko, Morat, Camilo, Bad Gyal y más famosos vienen para Panamá

Se espera que la lista de famosos que subirán al escenario siga aumentando, además, siempre en este tipo de eventos guardan sorpresas para el mismo día de la premiación.

 

Premios Juventud confirmó la primera línea de los artistas que se presentarán en Panamá y realizarán sus shows durante la premiación.

Bad Gyal, el colombiano Camilo con el tema “Una vida pasada” y el estreno mundial en TV de “Me Toca a Mí” junto a Morat. Además, también estará Farruko, Maluma, Grupo Firme y Lola Índigo.

La 22.ª edición de los Premios Juventud se realizará el próximo 25 de septiembre, en una celebración sin precedentes durante el Mes de la Herencia Hispana.

