Farruko presenta su primera línea de cannabis medicinal

El artista urbano puertorriqueño Farruko trata de "romper estigmas" al presentar su primera línea de cannabis medicinal, Carbonabis, que busca ofrecer un "mejor estilo de vida" a pacientes con condiciones crónicas como padece él.

"Se me dio la oportunidad de este sueño. Era algo que ya llevaba coqueteando hace rato con la idea de poder hacer cosas con propósito, como la música, el taller, la moto y ahora el cannabis", dijo Farruko en entrevista con EFE.

Según explicó Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, a través de sus 15 años de carrera musical continuamente trata de "romper parámetros y estigmas", tanto en lo personal como en lo musical, expandiendo su nombre y marca a nivel comercial, como su sello disquero Carbon Fiber Music.

Para Farruko, el cannabis tiene como fin "buscarle un mejor estilo de vida" al paciente que padece de alguna enfermedad crónica y "darle una alternativa de usar un producto más natural", descartando los medicamentos.

"Lo natural siempre va a funcionar más que lo químico. Hay un estigma, una falta de educación" sobre el uso del cannabis, aseguró el cantante.

El intérprete de éxitos como "Pepas", "Calma Remix" con Pedro Capó, "Krippy Kush" con Bad Bunny o "Delincuente" con Anuel AA, destacó que Carbonabis está desarrollada para apoyar a pacientes que enfrentan condiciones como cáncer, fibromialgia y dolor crónico, tal y como le ocurre a él mismo.

Farruko, según dijo, sufre desde sus 25 años -teniendo ahora 34- de gota, artritis rematoidea, pie plano, fascitias plantar, entre otras condiciones, en su pierna derecha, lo que en ocasiones le ha limitado a caminar o desplazarse en los escenarios hasta llevarlo a usar un bastón.