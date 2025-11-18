Show - 18/11/25 - 02:34 PM

¡Faster defiende a su amigo Barto! "Respeten la presunción de inocencia"

El conocido productor panameño expresó su sentir por lo sucedido hoy.

 

Por: Redacción / Web -

El famoso productor Faster expresó su apoyo a Barto y lo defendió de los ataques en redes sociales, esto luego que esta mañana se le vinculara a un operación realizada por las autoridades, para desarticular un grupo que se dedicaba a estafar a una entidad bancaria.

"Los que conocemos a Barto sabemos que xopá con el fren... no estén haciendo juicios y comentando lo que no saben. Pa' que luego no tengan que andar arrepintiéndose de sus palabras. Respeten la presunción de inocencia del fren y hasta que no se demuestre lo contrario, los amigos de Barto creemos que es inocente y punto".

"Y cuando digo inocente hablo de que estoy casi seguro que él no sabía ni por donde iba la tabla con ese lío", puntualizó. 

 Noviembre 18, 2025
