Fátima Bosch no renunciará al Miss Universo: "¿Por qué? Si gané yo"

“Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, dijo con la voz entrecortada.

 

Luego de diez días después de ser elegida como la nueva Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch asegura que no piensa renunciar a su título.  “Yo me merezco esta corona”, inició diciendo.

Por supuesto que no, porque yo me merezco esta corona y esta banda. La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero solo hay una verdad: yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso y pasamos las mismas pruebas… Y gané yo. ¿Por qué renunciaría a algo por lo que trabajé”, expresó Fátima Bosch.

Además, calificó de “injusto” que su corona sea cuestionada por los comentarios externos, especialmente en redes sociales, cuando solo ella y quienes la acompañaron de cerca comprenden todo el esfuerzo que hizo para ganar el Miss Universo.

Tengo 25 años y nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y me atacan a mí”, dijo con la voz entrecortada. “Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad”, añadió.

Fátima aclaró que entró al Miss Universo “por la filantropía y las causas sociales”.

El pasado 20 de noviembre, Fátima ganó la cuarta corona para su país, nuevamente usando un atuendo rojo, un detalle que se ha convertido en un amuleto para México. En la instancia final superó a Miss Costa de Marfil, Miss Filipinas, Miss Venezuela y Miss Tailanda.

Desde las actividades preliminares del certamen comenzó a acumular tensiones. Sin embargo, la renuncia del jurado Omar Harfouch, quien alegó presuntas irregularidades en el proceso de votación, encendió las alarmas. 

“No puedo pararme frente al público y las cámaras pretendiendo legitimar un voto en el que nunca participé, sería deshonesto”, escribió el pianista franco-libanés en sus redes.

