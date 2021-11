Feliz de que haya más lugares Pet Friendly

Rake Martínez está feliz de que cada vez haya más lugares o centros comerciales que aceptan el ingreso de animales, porque le ha tocado, en ocasiones, tener que llevar a su perro Logan.

“Siento que estamos avanzando en esto de los lugares Pet Friendly, pero depende muchísimo de nosotros, como los dueños de perros, que esto siga avanzando”, detalló Rake, quien recomienda que es mejor llevar al perro si este está entrenado, si es sociable, o el dueño controlarlo para que se porte bien, porque así como a ella, hay muchas personas que les encantaría que cada vez sean más los lugares que adopten la modalidad Pet Friendly.

En cuanto al tema de que hay perros que hacen sus necesidades en los locales o centro comerciales que aceptan mascotas, Rake expresó que, en su caso, ella conoce el lenguaje corporal de su perro, y sabe cuando quiere hacer sus necesidades, además de que su perro está entrenado y no hace sus necesidades ni dentro de la casa ni en centros comerciales o restaurante. “Hay que estar muy pendiente del lenguaje corporal de los perros, los perros se comunican constantemente con nosotros, pero nosotros no los escuchamos, no le prestamos suficiente atención y al mismo tiempo derivan en problemas de comportamiento, porque los perros se frustan, ya que tratan de comunicarse de la única manera que pueden que es con el lenguaje corporal y su dueño no le presta atención”, puntualizó Martínez.