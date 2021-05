Flex: ‘Me desaparecieron de la faz de la tierra’

El cantante panameño Félix Danilo Gómez, conocido como Flex, hizo un recuento de su carrera, de su desaparición de las producciones musicales durante seis años, debido a problemas legales con su disquera, esto, durante una entrevista con DJ Winnie en su sección "Tirando a lo Winnie" en Caliente Radio.

Flex recordó cómo inició en la música, en junio de 1997 junto a Pucho Bustamante, pero destacó que para ese entonces era solo un hobby.

El panameño señaló que temas como "Tus Recuerdos", inspirada en la muerte de su madre, y "Déjala" fueron las primeras canciones que le permitieron realizar su primer viaje internacional (Costa Rica).

Por otro parte, habló sobre las colaboraciones que realizó antes del bloqueó de parte de la disquera en su carrera. Hubo la posibilidad de colaborar a Wisin y Yande, Daddy Yankee, pero por cierto recelo de las disqueras, no se concretaron.

Por lo que, según él, pidió su liberación, lo que cayó mal a la disquera, provocando que Flex fuese bloqueado.

Dijo que su carrera bajó debido a ese bloqueó de parte de la disquera, que lo mantuvo alejado por seis años “Este bloqueó nos BLOQUEÓ digitalmente y de redes sociales, me desintegraron… me desaparecieron de la faz de la tierra. Los abogados nos prohibieron dar declaraciones por seis años, guardamos silencio y esperando que Dios me diera ser libre como artistas… del 2017 estamos retomando la carrera que Dios nos regaló”.

Manifestó que tras lo sucedido ha pedido colaboraciones de algunos artistas, pero no se le ha regresado el apoyo “He tocado muchas puertas, que pensé me iban a dar el ‘go’, pero han quedado en negociaciones”.

Además, comentó que la música en Panamá cambió hace 10 años y que se dejó de hacer reggae, y esta mezcla actual de dancehall y R&B, no es bailable “Panamá era la cuna de la música jocosa, ahora es República Dominicana... Panamá dejó de hacer reggae hace 10 años”, expresó.

Añadió: “Todos hoy vivimos de tendencia para popularizarnos”.