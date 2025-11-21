¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

Tremendo desbarajuste se ha formado con la coronación de Fátima Bosh como Miss Universo 2025, pues llueven muchas críticas en el mundo y en las redes sociales, por los señalamientos de fraude contra el concurso.

La molestia por el triunfo de la mexicana se manifestó con abucheos en la Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, donde se celebró la gala.

“La Miss Universo número 74 es… México”, se anunció y, de inmediato, la euforia desbordó a los seguidores mexicanos. El resto de la audiencia, entre los que había gente de otros países de Latinoamérica, expresó su desacuerdo con abucheos, silbidos y gritos de fraude.

En TikTok comenzaron a circular los videos que mostraban que incluso afuera del recinto el descontento era evidente, al escucharse también abucheos y gritos señalando trampa en la elección. Las otras redes sociales, asimismo, se inundaron también de mensajes en la misma línea, muchos de los cuales destacaba que el dueño actual del Miss Universo es el mexicano Raúl Rocha, quien tiene negocios con el padre de Fátima Bosch.

El pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del certamen, alegando falta de transparencia y una supuesta «votación secreta» en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado, de ocho personas, como reseña EFE.

Harfouch asegura que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación, declaró que México sería la triunfadora porque Rocha mantiene «negocios» con el padre de la reina de belleza, Bernarno Bosch, un empresario de larga trayectoria en la petrolera estatal Pemex, destacó también EFE, que señaló que el músico no aportó pruebas de sus acusaciones.