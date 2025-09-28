Gracie Bon no fue invitada a Premios Juventud por lenta

La polémica Gracie Bon afirma que no asistió a los Premios Juventud por andar lenta y no hacer los trámites para obtener sus entradas.

Según ella, recibió la invitación para acompañar a un artista, pero la tarifa que maneja estaba fuera del presupuesto de esa persona.

Recalca que tenía que hacer un proceso con otra persona para poder pasar como caras, tal como lo hicieron los influencers internacionales.

Asegura que para la próxima lo tendrá en cuenta y podrá asistir a este tipo de actividades.