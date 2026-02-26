Hermana de Karol G acusa a su padre de maltrato y la cantante no dice nada

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha desatado un escándalo tras hacer denuncias en sus redes sociales, en las que ha dicho que ha sido víctima de maltrato y violencia psicológica de parte de su familia, además, acusó a su padre de ser un hombre violento y que agredió a su madre con la culata de un arma.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, aseguró.

Añadió: “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar (…) Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando era chiquita”.

“Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, expresó.

Por su parte, la familia Giraldo Navarro y la propia Karol G se han mantenido al margen de redes sociales y han sido discretos con la situación familiar que están afrontando. Sin embargo, Jessica, hermana menor de Verónica y la cantante, hizo una publicación en redes sociales, donde habló brevemente de lo ocurrido.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, escribió mánager de Karol G.