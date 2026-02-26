Influencer el "Rey de los labios" muere tras cirugía; investigan qué pasó

Jordan James Parke, influencer británico, conocido como el “rey de los labios”, falleció el pasado miércoles 18 de febrero en Londres, tras someterse a una cirugía para ponerse más guapo.

Él tenía 34 años y se hizo popular por sus múltiples cirugías estéticas y por su aparición en el programa televisivo Botched.

La Policía Metropolitana de Londres informó que recibió un aviso del Servicio de Ambulancias tras reportes sobre un hombre inconsciente en el sector de Canary Wharf. Parke fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta para esclarecer las causas del fallecimiento y no descartan que esté relacionado con un procedimiento estético.

En el marco de las averiguaciones, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos quedaron en libertad bajo fianza mientras avanzan las diligencias.

Parke había sido noticia en 2024 tras ser arrestado en relación con la muerte de una mujer que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica vinculada a él. En ese caso fue detenido bajo sospecha de homicidio involuntario, aunque posteriormente no se presentaron cargos formales en su contra.

Este influencer inició su transformación física a los 19 años y, según declaraciones previas, invirtió más de 150.000 dólares en intervenciones como rinoplastias, rellenos faciales y otros procedimientos.

Incluso, en entrevistas televisivas llegó a describir la cirugía estética como un “pasatiempo”.