Show - 26/2/26 - 09:25 AM

Influencer el "Rey de los labios" muere tras cirugía; investigan qué pasó

Este influencer inició su transformación física a los 19 años y, según declaraciones previas, invirtió más de 150.000 dólares en intervenciones como rinoplastias, rellenos faciales y otros procedimientos.

 

Por: Redacción / Web -

Jordan James Parke, influencer británico, conocido como el “rey de los labios”, falleció el pasado miércoles 18 de febrero en Londres, tras someterse a una cirugía para ponerse más guapo. 

Él tenía 34 años y se hizo popular por sus múltiples cirugías estéticas y por su aparición en el programa televisivo Botched.

La Policía Metropolitana de Londres informó que recibió un aviso del Servicio de Ambulancias tras reportes sobre un hombre inconsciente en el sector de Canary Wharf. Parke fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta para esclarecer las causas del fallecimiento y no descartan que esté relacionado con un procedimiento estético.

En el marco de las averiguaciones, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron detenidos bajo sospecha de homicidio involuntario. Ambos quedaron en libertad bajo fianza mientras avanzan las diligencias.

Parke había sido noticia en 2024 tras ser arrestado en relación con la muerte de una mujer que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica vinculada a él. En ese caso fue detenido bajo sospecha de homicidio involuntario, aunque posteriormente no se presentaron cargos formales en su contra.

Este  influencer inició su transformación física a los 19 años y, según declaraciones previas, invirtió más de 150.000 dólares en intervenciones como rinoplastias, rellenos faciales y otros procedimientos.

Te puede interesar

Influencer el "Rey de los labios" muere tras cirugía; investigan qué pasó

Influencer el "Rey de los labios" muere tras cirugía; investigan qué pasó

 Febrero 26, 2026
Carlos Vallarino, Firu, se lleva el susto de su vida

Carlos Vallarino, Firu, se lleva el susto de su vida

 Febrero 26, 2026
Aliah asegura que en su cuerpo no hay nada de cirugía

Aliah asegura que en su cuerpo no hay nada de cirugía

 Febrero 25, 2026
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

 Febrero 25, 2026
Mireddys y Pina piden desestimar demanda federal de Yankee por dinero

Mireddys y Pina piden desestimar demanda federal de Yankee por dinero

 Febrero 25, 2026

Incluso, en entrevistas televisivas llegó a describir la cirugía estética como un “pasatiempo”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple